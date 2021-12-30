Сеул, 30 декабря, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства в Южной Корее в ноябре 2021 года вырос за месяц на 3,2%, до 114,4 пунктов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Greenerideal.com Производство

Согласно опубликованным данным, темпы роста показателя оказались самыми высокими с июня 2020 года. В годовом исчислении показатель вырос на 5,3%.

Производство в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности увеличилось на 5,3%, в строительной отрасли — на 2,4%. В частности производство автомобилей увеличилось на 11,3%, полупроводников — на 4,5%.

Производство в сфере услуг выросло на 2%, инвестиции в производственные мощности увеличились на 10,9%, инвестиции в строительство — на 2,4%. Однако розничные продажи, отражающие тенденции потребления, упали на 1,9%.

Индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.