Кисловодск, Ставропольский край, , 08:42 — REGNUM В Ставропольском крае состоялись выборы главы города Кисловодска. В результате конкурса победителем стал врио руководителя муниципалитета Евгений Моисеев, ранее работавший мэром города Железноводска.

Мэр Железноводска Евгений Моисеев Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

Его соперниками на выборах были Герман Шаклеин и Григорий Олейников. Члены конкурсной комиссии приняли решение об избрании на пятилетний срок Евгения Моисеева. Напомним, его кандидатуру поддержала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, побывавшая с рабочей поездкой на днях в городе Кисловодске. Вновь избранный мэр заявил о своей любви к городу и пообещал развивать его в диалоге с горожанами.

«Еще месяц назад я не мог представить, что возглавлю Кисловодск. Но сегодня я просто влюблен в этот город. В Кисловодске колоссальный потенциал, который мы будем развивать. Но делать это мы будем сообща и только в диалоге с кисловодчанами. Я всегда открыт для предложений, пожеланий. Работать на благо города мы обязаны вместе с его жителями», — цитирует Моисеева пресс-служба администрации.

Нового мэра поздравил с избранием губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Он отметил, что Евгений Моисеев хорошо зарекомендовал себя еще на посту мэра города Железноводска.

«Теперь задачи становятся более масштабными. Кисловодск — крупный город-курорт. Здесь есть достижения и проблемы тоже есть. Сохранить лучшее, что сделано предшественниками, и добиться новых результатов в интересах кисловодчан: в развитии городского хозяйства, экономики и социальной сферы — такими должны быть приоритеты для нового руководителя», — написал Владимиров на своей странице в соцсети Instagram.

Читайте также: Экс-мэр Железноводска назначен руководителем Кисловодска