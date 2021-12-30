30 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Наталья Павлова, , 10:38 — REGNUM В парламенте Татарии будет создана рабочая группа, которой предстоит изучить поправки к закону о региональной власти. Изменения в Конституцию республики внесут в 2022 году. Об этом заявил глава Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Также предстоит изменить название должности главы республики.

Рустам Минниханов Иван Шилов © ИА REGNUM

Татария оставалась единственным регионом страны, где главу называли «президентом». 24 декабря в Госсовете РТ депутаты концептуально поддержали федеральный законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», но в республике намерены воспользоваться правом законодательной инициативы и подготовить поправки ко второму чтению, а затем направить их в Госдуму. Глава республики Рустам Минниханов высказался о необходимости поддержать законопроект, несмотря на то, что мнение Татарии при принятии закона о региональной власти не было услышано. Республике ничего не остаётся, как следовать букве закона, признался Минниханов.

«Понятно, что закон принят, и мы — законопослушные люди. Но так получилось, что наш голос не услышали в некоторых вопросах», — подчеркнул Минниханов.

Новый закон также устанавливает единый срок полномочий глав регионов и отменяет ограничение на пребывание в должности главы региона более двух сроков подряд.

Принятые на федеральном уровне изменения в законодательстве активно обсуждают в соцсетях.

«В первую очередь нужно беспокоиться о том, что продукты и топливо дорожают, а не о наименовании должности. В стране должен быть один президент», — пишет Дмитрий С.

«Как будто у них есть выбор», — считает Катя К.

«Могут и не рассматривать. Их мнение уже вряд ли спросят или примут во внимание», — думает Олег В.

Спикер Госсовета Татарии Фарид Мухаметшин Пресс-служба Госсовета Татарии

«Вот так через пару десятков лет Татарстан потеряет полностью свою идентичность и превратится в заурядную простейшую республику, у которой только название, а позже и этого не будет», — уверен Альфред З.

«Автономность, пока-пока», — вторит Камиль Ф.

«Король без королевства», — написал Артём А.

«Ну цирк же. Сказали уже из центра, что не будет, зачем этот парламент здесь вообще. От их голосования всё равно ничего не изменится…» — написал Вася В.

«Один президент должен быть, нечего выпендриваться перед народом… Титул не хочется терять, а надо бы, пора. Всё равно толку нет», — отозвалась Анжела Х.

«От переименования должности мы не перестанем вас уважать», — парировала Фания И.

«Какая ему разница, как называться?» — удивляется Катерина В.

«Больше проблем в республике нет», — добавил пользователь под именем товарищ Ст.

«Будет теперь не президент, а хан. А что, звучит», — предположила Людмила М.

«Всё верно, чтобы не пришлось Казань опять брать…» — не удивлён Яковлевич.

«Двух президентов в России быть не должно. Мы знаем, к чему приводит двоевластие, а что Татарстан против, так это слова, а не факт. Парламент — не есть весь Татарстан, а часть парламента — не весь парламент. Если России мешают идти вперёд и развиваться те или иные законы, их надо менять», — отметил К.А.

«В России не должно быть названия «президент». Это иностранное слово. У России должен быть один руководитель», — считает Владимир Б.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси. 2018 President.tatarstan.ru

«Нет такого слова президент в русском языке, есть глава», — добавил Vito M.

«Есть президенты футбольных клубов, президенты студенческих образований и ещё много где есть президенты, а республике-донору почему-то нельзя!» — удивляется Rikfilm.

По мнению Валерия В., «Россия продолжает превращать Татарстан в самый экономически развитый регион, забыв о Владимирской, Архангельской, Вологодской областях, которые не претендуют на национальное величие».

«Какая разница как назвать? Минниханов — уважаемый руководитель, и по новому закону он может быть им много лет», — отозвалась Тамара Р.

«Ну наконец-то в стране один президент. В мире такого ещё не было», — уверяет Надежда В.

«Да какая нам разница, как вы там называетесь! Самое главное, создайте нормальные условия жизни», — написал Влад П.

«Правильно! Давно пора!» — согласилась Ирина П.

«Правильно сделали, президент должен в стране быть один», — добавила Галина П.

«Россия и президент один, а Татарстан — часть нашего государства. В одном государстве может быть один президент, а Минниханов со своими амбициями может быть только главой. Слишком много хочется», — прокомментировала Katya E.

«Татарстан обязан выполнять законы России, и точка», — утверждает Алексей А.

«Татарстанские СМИ упорно называют Минниханова президентом», — констатирует Евгения Б.

«В 90-х зря, что ли, боролись за суверенность? Поддержим президента и статус республики Татарстан», — призывает avtomatic_d.

«Заберут всё у республики — нефть, природные богатства. Сейчас — президента, потом леса, поля…» — предполагает rmsgntnv.

Президент России Владимир Путин подписал 21 декабря закон об организации власти в субъектах Российской Федерации, запрещающий использовать слово «президент» в наименовании должности высшего должностного лица российского региона.

Владимир Путин Kremlin.ru

Конкретные сроки, когда будут приняты поправки к Конституции Татарии, пока неизвестны.

«Мы работаем над всеми поправками после принятых и подписанных президентом РФ изменений. Сроки я пока не могу сказать — в июне или мае. Вообще работа будет очень серьезная», — заявил Мухаметшин.

По мнению одного из авторов законопроекта, главы комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова («Единая Россия»), положения нового законопроекта базируются на конституционных основах единства публичной власти в Российской Федерации и направлены на создание условий для комплексного, устойчивого социально-экономического развития страны в интересах граждан, общества и государства.

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