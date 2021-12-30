Вашингтон, 30 декабря, 2021, 08:41 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Michael Miller Евгений Кузнецов

Победную шайбу в матче забросил российский нападающий Евгений Кузнецов. Защитник Дмитрий Орлов отдал две результативные передачи. На счету капитана команды Александра Овечкина один голевой пас.

Также в составе «Вашингтона» шайбы забросили Ларс Эллер, Джон Карлсон, Ник Дауд и Карл Хагелин.

В составе «Нэшвилла» точными бросками отметились российский форвард Яков Тренин, а также Люк Канин и Филип Форсберг.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает второе место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 45 очков. «Нэшвилл» идёт на пятом месте в Западной конференции с 39 очками.

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