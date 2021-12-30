Москва, 30 декабря, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Следственный комитет России обжалует приговора суда, оправдавшего фигурантов дела о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома в Санкт-Петербурге. Об этом 30 декабря сообщается на сайте СКР.

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Отмечается, что следователи намерены изучить обстоятельства, на основании которых Кировский районный суд вынес оправдательный приговор.

«Достаточная доказательственная база, собранная следствием, послужила основанием для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря суд в Санкт-Петербурге оправдал пять человек — бывшего директора детского дома, его заместителя и экс-воспитанников данного учреждения, обвиненных в сексуальном насилии над сиротами. Несмотря на представленные доводы следствия, суд постановил оправдать подсудимых за отсутствием события преступления.

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