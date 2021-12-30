Уфа, 30 декабря, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Около 300 обманутых дольщиков получат ключи от долгожданных квартир в начале 2022 года в Башкирии. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Так, ранее проблемный жилой дом по ул. Энгельса в Уфе площадью порядка трех тысяч кв. метров был введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано 27 декабря 2021 года. В начале 2022 года 23 дольщика получат ключи от своих долгожданных квартир в этом доме. Работы осуществлял региональный фонд Башкирии.

«В результате наших совместных усилий к концу года удалось сделать настоящий подарок 23 дольщикам — достроить и ввести в эксплуатацию дом в Уфе. Это первый объект, который мы сдаем в Башкортостане, благодаря механизмам Фонда. Осталось совсем немного до того момента, как будущие новоселы получат ключи от квартир. Мы поздравляем их с этим замечательным событием в канун нового года», — приводит пресс-служба слова генерального директора Фонда защиты прав участников долевого строительства Константина Тимофеева.

Заместитель премьер-министра правительства Башкирии Раиф Абдрахимов сообщил, что благодаря взаимодействию с Фондом защиты прав участников долевого строительства, в начале следующего года около 300 граждан получат ключи от своих долгожданных квартир.

«Их дома, расположенные в Уфе и Уфимском районе, были достроены с привлечением финансирования от фонда. Кроме того, 1 692 дольщика получили компенсационные выплаты на общую сумму 3,2 млрд рублей», — приводит пресс-служба его слова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены полностью решить вопрос обманутых дольщиков к концу 2023 года.