Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Портал Screen Rant опубликовал рейтинг из десяти лучших фильмов о спорте, премьеры которых состоялись в 2021 году. Статья была размещена 30 декабря на сайте издания.

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Журналисты составили список на основе оценок пользователей портала IMDb. В его вторую часть попали картины «Космический джем: Новое поколение» (Space Jam: A New Legacy, оценка на IMDb — 4,4 балла), «Буги» (Boogie, 5,2), «Сердце чемпионов» (Heart Of Champions, 5,4), «Национальные чемпионы» (National Champions, 5,9) и «В синяках» (Bruised, 6,2).

Пятое и четвертое места в рейтинге заняли фильмы «Рождённый чеспионом» (Born A Champion, 6,9) и «12 могучих сирот» (12 Mighty Orphans, 6,9), третье и второе — «Лошадь мечты» (Dream Horse, 6,9) и «Король Ричард» (King Richard, 7,6). Место лидера в списке досталось спортивной драме «Американский неудачник» (American Underdog: The Kurt Warner Story), которую пользователи IMDb оценили в 7,6 балла.

Напомним, премьера фильма «Американский неудачник» состоялась в США 17 декабря 2021 года. Этот биографический фильм рассказывает о жизни и карьере бывшего игрока в американский футбол Курта Уорнера, роль которого исполнил Закари Ливай.

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