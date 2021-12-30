Варшава, , 08:37 — REGNUM Четверо польских полярников 29 декабря высадились в Антарктиде после пятидесяти дней пути туда на корабле «Академик Федоров». Об этом сообщает Polskie Radio.

Антарктида Taringa.net

Сообщается, что 6 января полярники должны прибыть на польскую антарктическую станцию имени Антония Добровольского, расположенную в Восточной Антарктиде.

Станция имени Добровольского была построена в 1957 году. В 1958—1959 годах Советский Союз передал ее Польше. С 1979 года там не проводились исследования.

Польским полярникам предстоит провести на этой станции сорок четыре дня. За это время они займутся ее восстановлением.

Планируется, что участники экспедиции вернутся в Польшу во второй половине марта.