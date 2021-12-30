Санкт-Петербург, 30 декабря, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Вторая нитка газопровода «Северный поток — 2» заполнена газом, трубопровод готов к эксплуатации, об этом глава компании «Газпром» Алексей Миллер сообщил президенту России Владимиру Путину.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Алексеем Миллером

Заполнение газом второй нитки завершилось 29 декабря в 12:58 по московскому времени. По данным оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG, в нитке находится примерно 177 млн кубометров технического газа. Это обеспечивает уровень давления 103 бар, достаточный для транспортировки газа.

«Первая и вторая нитка газопровода «Северный поток — 2» находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации», — сказал Миллер.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время газопровод «Северный поток — 2» проходит процедуру сертификации Федеральным сетевым агентством Германии.

Читайте также: NYT: власти ФРГ не хотят сдавать позиции в вопросе блокировки «СП-2»