Улан-Удэ, , 08:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин призвал профильные министерства держать под контролем прохождение ситуацию в Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии, речь об этом зашла на совещании о прохождении отопительного сезона.

Авария на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ Правительство Бурятии

Крупная авария из-за пожара в столице республики произошла на прошлой неделе. В результате более 1 тыс. многоквартирных домов остались без тепла и горячей воды на фоне 30-градусных морозов.

«Руководство региона и соответствующие компании прилагают все необходимые усилия для ликвидации последствий аварии. Вместе с тем, очевидно, что этот вопрос должен быть на постоянном контроле и со стороны федеральных властей», — отметил президент.

По его словам, людям без разницы, кто за что отвечает, главное, чтобы всё функционировало должным образом.

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