Владивосток, 30 декабря, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В Россию в сопровождении сотрудников Интерпола МВД России с Филиппин депортирован Антон Лихарев, который обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и повлекшем лишение права гражданина на жильё, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

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По версии следствия, в 2012 и 2014 годах Лихарев в составе ОПГ участвовал в хищении квартир у асоциальных лиц, имеющих задолженности по коммунальным платежам. Фигурант предлагал им обменять жилье на менее дорогое, чтобы использовать разницу в стоимости для погашения долгов и иных нужд, а затем присваивал их квартиры. От действий мошенника пострадали двое жителей Приморья, они остались без квартир.

«В отношении Антона Лихарева в 2017 году было возбуждено уголовное дело, он был объявлен в розыск по каналам Интерпола, так как годом ранее покинул Россию. Выяснилось, что обвиняемый находится на территории Республики Филиппины. Он был задержан и передан российским полицейским для доставки в Москву», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщало ИА REGNUM, по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Индонезии депортируют в Россию для привлечения к уголовной ответственности руководителей общества «Стройарсенал» Александра Васюка, обвиненного в коммерческом подкупе.