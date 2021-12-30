Москва, 30 декабря, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Пункты вакцинации от коронавируса и экспресс-тестирования в Москве продолжат работать в новогодние праздники, сообщается на портале мэра столицы.

(сс) Governo do Estado de São Paulo Вакцинация

С 31 декабря до 9 января привиться от COVID-19 можно по предварительной записи в пунктах вакцинации на базе поликлиник и без записи в местах работы выездных бригад. Выходным днем будет только 1 января.

Также в Москве работает 71 пункт, где можно сделать бесплатный экспресс-тест на COVID-19. Они открыты в 38 центрах госуслуг «Мои документы», в более 20 популярных общественных местах.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве в выездных пунктах, где работают мобильные медицинские бригады, сделано 25% всех прививок от COVID-19.

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