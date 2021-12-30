* запрещённая в России организация

Кабул, , 08:33 — REGNUM Министерство финансов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило, что подготовило проект бюджета на следующий год и направило его в кабинет временного правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для утверждения. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Бюджет Tax Credits

Ахмед Вали Хакмал, пресс-секретарь министерства финансов, сказал, что бюджет основан на внутренних доходах и не будет зависеть от иностранной помощи.

Хакмал выразил надежду, что кабинет министров одобрит проект бюджета к концу декабря и отправит его в соответствующие учреждения для реализации. Он добавил, что это первый бюджет за 20 лет, который не зависит от иностранной помощи и основан на внутренних доходах.

Представитель минфина подчеркнул, что нет проблем с финансированием операционной части бюджета, который финансируется из внутренних доходов, но есть проблемы с его гражданской частью.

В ведомстве заявили, что в случае увеличения внутренних доходов в бюджет будет добавлено больше проектов по развитию.

«У нас нет проблем с операционным бюджетом, он подготовлен за счет внутренних доходов. Мы также рассматривали гражданские проекты, которых меньше, чем в прошлом году, и если наши доходы увеличатся, мы включим другие проекты», — пояснил пресс-секретарь минфина.

С другой стороны, эксперты по экономике говорят, что бюджет должен учитывать не только расходы министерств, но и проекты по развитию и услуги для населения.

Национальный бюджет Афганистана в последние годы оценивался в 4,5 миллиарда афгани, 40% из которых было выделено на проекты развития.