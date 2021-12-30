Кишинёв, , 08:32 — REGNUM Нового посла Соединённых Штатов в Молдавии Кента Дойла Логсдона привели к присяге и скоро он прибудет в Кишинёв. Об этом пресс-служба американского представительства в Молдавии сообщает в соцсети Facebook.

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«Посол Логсдон вскоре прибудет в Молдову чтобы возглавить команду Посольства в деле дальнейшего укрепления двусторонних американо-молдавских отношений, которые наши две страны строили за последние 30 лет», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в последнее время он был руководителем аппарата заместителя госсекретаря по экономическому росту, энергетике и окружающей среды в Бюро по энергетическим ресурсам. Также он был директором Управления по делам России, заместителем главы миссии в Тбилиси и советником по политическим вопросам в Киеве.

Стоит отметить, ранее Логсдон во время выступления на слушания в Сенате США заявил, что Вашингтон должен вынудить Россию вывести миротворцев из Приднестровья.