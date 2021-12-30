Исламабад, 30 декабря, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Пакистан на фоне обострения отношений с Индией и значительного сокращения сотрудничества с США закупил у Китая 25 многоцелевых истребителей J-10С. Об этом 30 декабря сообщает агентство Press Trust of India.

Russian Ministry of Defence Chengdu J-10

Отмечается, что закупка китайских истребителей была осуществлена Пакистаном вскоре после получения ВВС Индии очередной партии французских истребителей Rafale, поставляемых в рамках подписанного в сентябре 2016 года контракта на поставку до конца 2022 года 36 машин.

Модификация J-10C оснащена современной авионикой и РЛС с активной фазированной антенной. Для воздушного боя истребитель вооружается ракетами ближнего радиуса действия PL-10 с полуактивной всеракурсной головкой самонаведения и ракетами большой дальности PL-15 с активной радиолокационной головкой наведения.

Напомним, что наиболее современными истребителями, которые стоят на вооружении ВВС Пакистана, являются F-16C/D Block 50/52, которые были закуплены в США 2006 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия начала развёртывание первых дивизионов ПВО, состоящих из закупленных в России комплексов С-400 «Триумф».