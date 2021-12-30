Северобайкальский район, Бурятия, , 08:30 — REGNUM В Бурятии за гражданскую сознательность и решительность наградили жительницу Северобайкальского района, благодаря которой был задержан убийца. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, ей вручили Почётную грамоту ведомства и ценный подарок.

В Бурятии поощрили сотрудников полиции, задержавших предполагаемого убийцу МВД по Бурятии

26 декабря она сообщила в полицию о двух мужчинах, грузивших в машину подозрительный пакет. В подъезде она заметила обильные следы крови.

На сообщение прибыли сотрудники ДПС — старший лейтенант полиции Николай Кучер и лейтенант полиции Николай Голюк, которые задержали подозреваемых на месте. Правоохранители были также поощрены руководством МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство произошло за четыре дня до задержания, 22 декабря. Тело женщины пролежало всё это время под диваном в квартире предполагаемого убийцы. Приехавший сын, по данным следствия, помог отцу расчленить тело потерпевшей.

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