Москва, , 08:28 — REGNUM На особых охраняемых природных территориях, на которых были зафиксированы случаи продаж билетов «мимо кассы» и злоупотреблений, пройдут проверки следователей. Об этом РИА Новости заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Александр Козлов Kremlin.ru

«Я хочу подчеркнуть, что следственные проверки ждут все территории, где руководство злоупотребляет своими полномочиями. То же касается и тех, кто продает билеты мимо кассы», — сказал Козлов.

По его словам, коммерческая деятельность в таких заповедниках запрещена, а познавательный туризм разрешён.

При этом Козлов подчеркнул, что в особо охраняемых природных территориях имеются проблемы: «Пример — Сочинский национальный парк. Хаотичная застройка, нет документов, бесконтрольное изменение границ. Из-за многолетних махинаций часть территории вообще выбыла из границ нацпарка. Обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку. Сейчас идет следствие».

Министр пообещал, что в этом вопросе «порядок будет наведён».