Москва, 30 декабря 2021, 08:28 — REGNUM На особых охраняемых природных территориях, на которых были зафиксированы случаи продаж билетов «мимо кассы» и злоупотреблений, пройдут проверки следователей. Об этом РИА Новости заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
«Я хочу подчеркнуть, что следственные проверки ждут все территории, где руководство злоупотребляет своими полномочиями. То же касается и тех, кто продает билеты мимо кассы», — сказал Козлов.
По его словам, коммерческая деятельность в таких заповедниках запрещена, а познавательный туризм разрешён.
При этом Козлов подчеркнул, что в особо охраняемых природных территориях имеются проблемы: «Пример — Сочинский национальный парк. Хаотичная застройка, нет документов, бесконтрольное изменение границ. Из-за многолетних махинаций часть территории вообще выбыла из границ нацпарка. Обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку. Сейчас идет следствие».
Министр пообещал, что в этом вопросе «порядок будет наведён».