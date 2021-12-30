Москва, , 08:27 — REGNUM В Москве ожидается до девяти градусов мороза, сообщает 30 декабря центр погоды «Фобос».

Зима в Москве (3) Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Синоптики предупредили о том, что показатели барометров в столичном регионе будут падать — скажется влияние североатлантического циклона. В результате небо станет хмуриться, а во второй половине местами пройдёт небольшой снег. При этом температура воздуха останется ниже климатической нормы.

Столбики термометров в Москве опустятся до девяти градусов ниже нуля, в Подмосковье — до 11 градусов ниже нуля. Скорость ветра может достигать шести метров в секунду.