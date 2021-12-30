Москва, , 08:33 — REGNUM Серийный выпуск российских электромобилей начнётся через один или два года, полагает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Об этом он заявил в опубликованном 30 декабря интервью изданию РБК.

Денис Мантуров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По слова Мантурова, возглавляющего Министерство промышленности и торговли с 2012 года, до 2030 года в России планируется выпустить 730 тыс. электромобилей. К этому времени на такие автомобили будет приходиться 10% от общего годового выпуска, это 217 тыс. машин.

«Мы предполагаем, что первый серийный электромобиль появится в России в ближайшие год-два», — сказал министр.

Он добавил, что с 2022 года на отечественный легковой электромобиль можно будет получить скидку в размере 25% в рамках льготного автокредитования. Максимальная сумма скидки — 625 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Мантуров ожидает постепенного снижения инфляции в России в 2022 году. Ситуация на внутреннем рынке стабилизируется, пояснил он.

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