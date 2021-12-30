Москва, , 08:25 — REGNUM Все регионы России обеспечены медицинским кислородом в достаточной степени, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Станция кислорода в Кирове

«По состоянию на 20:00 (мск) 29 декабря впервые за достаточно долгое время у нас в сводке, которая обновляется каждый день, отсутствуют регионы, обозначающие проблему с обеспеченностью медицинским кислородом», — сказал он в интервью РБК.

Министр уточнил, что кислород, в отличие от масок или лекарственных средств, нельзя произвести впрок, он имеет серьезную «летучесть».

"Но мы стараемся заполнить все производственные емкости, находящиеся в непосредственной близости от организаций системы здравоохранения, с постоянным пополнением, чтобы быть в боевой готовности», — уточнил Мантуров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в первую волну коронавируса в России действительно была сокращена плановая медицинская помощь — «надо было перепрофилировать койки, надо было набрать врачей». Глава государства отметил, что здравоохранение испытывало дефицит коек, специалистов и даже медицинских средств защиты — масок, перчаток, еще недавно наблюдался дефицит медицинского кислорода, который удалось преодолеть благодаря военным.

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