Пекин, 30 декабря, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, в культурном и смежных секторах Китая в 2020 году наблюдался устойчивый рост, несмотря на потрясения, вызванные COVID-19, сообщает 29 декабря агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

До вычета ценового фактора, добавленная стоимость секторов выросла на 1,3% по сравнению с предыдущим годом в 2020 году и составила около 4,5 трлн юаней (около $705,2 млрд), что составляет около 4,43% национального валового внутреннего продукта, согласно данным Национального бюро статистики КНРю

В целом сектор создания и производства культурного контента набрал обороты в 2020 году, при этом его добавленная стоимость увеличилась на 11,1% в годовом исчислении до 1,03 трлн юаней, показали данные бюро. Под влиянием вспышки пандемии добавленная стоимость культурно-развлекательных услуг сократилась на 19,8% в годовом исчислении до 192,2 млрд юаней.