Москва, 30 декабря, 2021, 08:20 — ИА Регнум. По итогам дня 29 декабря нефть сорта Brent подорожала на 0,24%, до $79,23 за баррель. На американской сессии цена повышалась до $80,15 после публикации отчета минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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Согласно последним данным, запасы нефти в США на неделе, закончившейся 24 декабря, снизились на 3,576 млн баррелей.

Запасов бензина сократились на 1,458 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 1,726 млн баррелей. Объём добычи нефти в США вырос на 200 тыс., до 11,8 млн баррелей в сутки.

4 января состоится заседание ОПЕК+. Ожидается, что альянс продолжит постепенно повышать добычу нефти на 400 тыс. баррелей в день, начиная с февраля.

Устойчивый рост случаев заболевания коронавирусом во всем мире и отказ политиков вводить жесткие меры по блокировке поддерживают покупателей. Участники рынка поверили в то, что «Омикрон» менее опасен, чем «Дельта».

Сегодня, 30 декабря, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $79,38. Покупатели не намерены останавливаться на достигнутом уровне.

Ближайшие цели находятся в районе $82 за баррель. Если после встречи ОПЕК+ цена останется около $80, то на горизонте у покупателей появится октябрьский максимум $86,67.

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