Токио, 30 декабря, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Японская студия Key объявила, что её игра 2018 года Summer Pockets в жанре визуальной новеллы получит аниме-адаптацию. Трансляцию компания провела 29 декабря на официальной twitter-странице.

Иван Шилов ИА REGNUM Аниме

Отметим, слухи о том, что игра будет экранизирована появились ещё до её релиза. Сейчас сотрудники Key сообщили, что проект аниме-сериала не просто получил «зелёный свет», но и уже запущен в производство.

Для справки: релиз японской версии Summer Pockets состоялся 29 июня 2018 года на платформах iOS, Android и Nintendo Switch. Это уже 13-я по счёту игра Key, сюжет которой рассказывает о том, как молодой человек, попавший в неприятную ситуацию, использует недавнюю смерть бабушки в качестве предлога для побега на остров во Внутреннем море Сето. Там он знакомится с местными жителями, в т.ч. с несколькими девушками.