Владикавказ, 30 декабря, 2021, 08:20 — ИА Регнум. В Северной Осетии произошел пожар в авторемонтных боксах, расположенных в городе Беслане. При тушении огня на месте пожара были обнаружены тела двоих погибших. В настоящее время их личности устанавливаются, сообщили в региональном управлении МЧС. Информация о пожаре поступила в дежурный центр 29 декабря в 19:35, спустя час пожар был полностью ликвидирован.

Mchs.gov.ru Пожар

«На место были направлены силы и средства Правобережного пожарно-спасательного гарнизона — одиннадцать человек и три единицы техники. В ходе тушения были обнаружены тела двоих погибших. Их личности устанавливаются», — говорится в сообщении.

Позже сообщили, что горел автобокс с автомобилем «Форд» на площади 150 кв. м по улице Фриева, 32. Для тушения пришлось усилить силы огнеборцев до 17 человек личного состава и пяти единиц техники. В настоящее время устанавливаются причины пожара и личности погибших.