Петропавловск-Камчатский, , 08:20 — REGNUM На Камчатке 31 декабря ожидаются сильный ветер и снег. Спасатели объявили штормовое предупреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Снег Imai

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По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с утра 31 декабря сильный ветер со скоростью 25−30 м/с с порывами до 48 м/с будет в Усть-Большерецком, Елизовском районах, а также в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городском округе. Ожидается ураган, сильные осадки и плохая видимость.

Вечером 31 декабря непогода накроет Усть-Камчатский район и Алеутский муниципальный округ.

«На основании прогноза, а также исходя из многолетних наблюдений, в период опасного явления в указанных районах повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение всех новогодних каникул в Архангельской области будут наблюдаться снегопады.