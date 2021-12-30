Джакарта, 30 декабря 2021, 08:20 — REGNUM Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии попросило население Малуку сохранять бдительность и быть готовым к возможным подземным толчкам и цунами после того, как 30 декабря на юго-западе произошло землетрясение магнитудой 7,4, сообщает Kompas.
Малуку имеет средний или высокий потенциал опасности цунами.
Напомним, тектоническое землетрясение магнитудой 7,4 потрясло Малуку 30 декабря рано утром. Сильная вибрация вызвала панику у жителей, они вышли из своих домов на дороги и открытые места.