Джакарта, 30 декабря, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии попросило население Малуку сохранять бдительность и быть готовым к возможным подземным толчкам и цунами после того, как 30 декабря на юго-западе произошло землетрясение магнитудой 7,4, сообщает Kompas.

Zeml.info Землетрясение

Малуку имеет средний или высокий потенциал опасности цунами.

Напомним, тектоническое землетрясение магнитудой 7,4 потрясло Малуку 30 декабря рано утром. Сильная вибрация вызвала панику у жителей, они вышли из своих домов на дороги и открытые места.