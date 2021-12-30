Якутск, 30 декабря 2021, 08:29 — REGNUM Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Елена Шадрина прокомментировала трагическую гибель жительницы Якутска, растерзанной собаками. Она считает, что животные дичают из-за отсутствия связи с человеком и предпочитают нападать на слабых, сообщило ИА SakhaDay.
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Она подчеркнула, что поводом для нападения может стать не поведение человека, а поведение стаи. Влиять на агрессивность собак также могут желание защищать потомство или свою территорию, а также нехватка пищи.
Женщина, проходившая возле ипподрома, скорее всего была воспринята стаей как слабая жертва. Собаки, нападая, всегда предпочитают выбирать тех, кто слабее, подчеркнула Елена Шадрина. Она также считает, что усилить агрессию могла сумочка, которой женщина отмахивалась.
Как сообщало ИА REGNUM, причиной гибели 53-летней женщины в Автодорожном округе Якутска названо нападение стаи бездомных собак. На территории округа введён режим ЧС, в целом по городу организации будут функционировать в соответствии с регламентом повышенной готовности.