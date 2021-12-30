Якутск, 30 декабря, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Елена Шадрина прокомментировала трагическую гибель жительницы Якутска, растерзанной собаками. Она считает, что животные дичают из-за отсутствия связи с человеком и предпочитают нападать на слабых, сообщило ИА SakhaDay.

Hd-wallpapersdownload.com Волчья стая

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«Собака, бродячая она или хозяйская, это, в первую очередь, животное и у неё есть инстинкты. Кроме того, не надо забывать, что собака произошла от волка. И когда собака утрачивает связь с человеком, её поведение становится как у стайного животного. А стайные животные всегда подчиняются вожаку», — отметила Елена Шадрина.

Она подчеркнула, что поводом для нападения может стать не поведение человека, а поведение стаи. Влиять на агрессивность собак также могут желание защищать потомство или свою территорию, а также нехватка пищи.

Женщина, проходившая возле ипподрома, скорее всего была воспринята стаей как слабая жертва. Собаки, нападая, всегда предпочитают выбирать тех, кто слабее, подчеркнула Елена Шадрина. Она также считает, что усилить агрессию могла сумочка, которой женщина отмахивалась.

«В западных странах довольно жестко регламентированы законы в отношении животных. И под угрозой крупных штрафов граждане беспрекословно соблюдают все требования. Например, чтобы взять собаку бойцовой породы, человек обязан пройти тестирование, в т.ч. психологическое. Бойцовые породы собак у них приравнены к оружию, как и владение ими. А у нас любой человек может взять себе такую собаку», — привела пример ответственного отношения к содержанию животных Елена Шадрина.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной гибели 53-летней женщины в Автодорожном округе Якутска названо нападение стаи бездомных собак. На территории округа введён режим ЧС, в целом по городу организации будут функционировать в соответствии с регламентом повышенной готовности.