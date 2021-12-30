Ереван, , 08:19 — REGNUM Баку передал Еревану 29 декабря пятерых военнослужащих вооружённых сил Армении. Об этом сообщил пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян в соцсети Facebook.

Уинслоу Хомер. Пленные с фронта. 1866

«При посредничестве правительства Венгрии пять армянских военнопленных вернулись на родину», — написал представитель дипломатического ведомства.

Сообщается, что военнослужащие попали в плен во время боёв, которые проходили на армяно-азербайджанской границе в ноябре. Также десять армянских военнослужащих Баку передал Еревану 19 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября на армяно-азербайджанской границе начались боевые столкновения. Баку и Ереван обвиняют в этом друг друга. Вечером 16 ноября после того, как главы военных ведомств Армении и Азербайджана созвонились с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, бои прекратились. Предположительно конфликт обострился из-за желания одной из сторон занять стратегические высоты, расположенные на спорной территории.

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