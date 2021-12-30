Москва, , 08:17 — REGNUM Постепенное снижение уровня инфляции в России в 2022 году ожидает российский Минпромторг. Об этом 30 декабря заявил глава названного ведомства Денис Мантуров.

Денис Мантуров Иван Шилов © ИА REGNUM

«На внутреннем рынке ситуация стабилизируется, и инфляция должна постепенно начать снижаться, если, опять же, не будет происходить каких-то серьезных флуктуаций на внешних рынках», — сказал он в интервью изданию РБК.

При этом Мантуров отметил, что такого универсального подхода, как создание механизма для избегания ручного управления при скачках цен, не существует.

«Тогда бы пришлось создавать госплан — в современных реалиях это сомнительная перспектива», — добавил глава, уточнив, что в нынешних условиях лучше сконцентрироваться на совершенствовании системы информационного межотраслевого мониторинга для возможности оперативного реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) стало известно, что рост потребительских цен в России в декабре составит 0,82% по сравнению с предыдущим месяцем.