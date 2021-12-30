Берлин, , 08:16 — REGNUM Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью, посвященную готовности газопровода «Северный поток — 2» к эксплуатации. Читатели возмутились необходимостью оплаты транзита газа через Украину.

Газопровод «Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Почему мы несем ответственность за рост транзитных сборов для Украины, когда есть значительно более дешевый транспортный маршрут?» — задался вопросом один из читателей.

«Всю нагрузку по субсидированию государственного бюджета Украины немецкий потребитель оплачивает ценой на газ и частично ценой на электроэнергию, — пишет другой читатель. — Украина может привести в порядок свой бюджет и, наконец, решить проблему коррупции и перестать взимать «налог на энергию» с российского газа для немецких домохозяйств».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Европейский союз превращает проект газопровода «Северный поток — 2» в разменную монету в противостоянии с Россией.

Дипломат подчеркнул, что ЕС «совершенно не волнует, какие цены на газ в Европе, какие перспективы спотовых контрактов на газ, и вообще это, знаете, все такие Павки Корчагины, которые готовы идти до конца вопреки всему, лишь бы только досадить Москве вопреки всему».

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