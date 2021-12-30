Хабаровск, , 08:31 — REGNUM Две цистерны по 20 тонн с бензином загорелись в пригороде Хабаровска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Горят цистерны Пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю

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Сообщение о о возгорании на территории, арендуемой частным лицом, в селе Ильинка на улице Северной поступило 30 декабря в 13:20.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горят две цистерны с топливом по 20 тонн. С одной из цистерн произошел розлив топлива. По предварительным данным площадь пожара составляет порядка 300 метров. Информации о пострадавших не поступало.

Для тушения пожара задействовано 43 человека личного состава и десять единиц техники.

Причины возгораний пока не установлены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иране на одном из объектов нефтехимической компании Khark Petrochemical произошёл пожар.