Под Хабаровском загорелись цистерны с топливом
Хабаровск, 30 декабря, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Две цистерны по 20 тонн с бензином загорелись в пригороде Хабаровска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
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Сообщение о о возгорании на территории, арендуемой частным лицом, в селе Ильинка на улице Северной поступило 30 декабря в 13:20.
Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горят две цистерны с топливом по 20 тонн. С одной из цистерн произошел розлив топлива. По предварительным данным площадь пожара составляет порядка 300 метров. Информации о пострадавших не поступало.
Для тушения пожара задействовано 43 человека личного состава и десять единиц техники.
Причины возгораний пока не установлены.
Как сообщало ИА REGNUM, в Иране на одном из объектов нефтехимической компании Khark Petrochemical произошёл пожар.