Уфа, , 08:17 — REGNUM Государственные награды вручил спасателям глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Спасатели Moscow.mchs.ru

Радий Хабиров поздравил всех сотрудников спасательных ведомств с праздником, поблагодарил их за самоотверженный труд, вклад в обеспечение безопасности людей и выразил особые слова благодарности ветеранам службы.

«Здесь в зале ощущается особая атмосфера, энергетика сильных и надёжных профессионалов. Каждый из вас — бесценный специалист. Вы проводите уникальные спасательные операции. Решаете сложнейшие задачи, защищая жителей наших городов и сёл от чрезвычайных ситуаций. Ваша служба объединяет отважных людей, способных выполнять самую ответственную работу. Мы говорим сегодня слова особой благодарности ветеранам службы. Вы стояли у её истоков, создавали сегодняшнюю мощную, высокопрофессиональную команду спасателей», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Сообщается, что в конгресс-холле «Торатау» в Уфе прошел концерт, который был посвящен Дню спасателя России.