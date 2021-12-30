Москва, 30 декабря, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Укрепление рубля произошло на утренней сессии 29 декабря, а ослабление на дневной и вечерней сессиях, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

В среду спекулянты действовали по шаблону вторника. Даже движение совпало по времени.

С открытия торгов пара доллар/рубль снижалась до 73,54 руб. В 10:00 мск пара развернулась вверх и достигла отметки 74,20 руб. к 17:00 по мск.

По итогам дня рубль подешевел к иностранным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 0,37%, до 73,99 руб., евро/рубль — на 0,65%, до 83,88 руб., фунт/рубль — на 0,91%, до 99,89 руб.

Несмотря на сообщения о новых рекордах по количеству заражений в США и Европе, значительного ухода от риска не наблюдалось.

В праздничную неделю рубль ослаб, несмотря на высокие цены на нефть марки Brent. Он сдал позиции перед длинными новогодними праздниками.

Сегодня, 30 декабря, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $79,38. Цена превышала отметку в $80 за баррель.

Покупатели не намерены останавливаться на достигнутом уровне. Ближайшие цели находятся в районе $82. Что касается рубля, то пара доллар/рубль сохранит торговаться в диапазоне 73,20−74,50 руб.

Сегодня в 23:30 по московскому времени состоится телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Звонок пройдет в закрытом для прессы режиме.

Реакцию трейдеров на встречу стоит ожидать 3 января 2022 года, так как 31 декабря торги на Мосбирже проводиться не будут.

Читайте также: Рубль заканчивает 2021 год в небольшом плюсе