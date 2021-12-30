Пекин, 30 декабря, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Пекин увеличит квоту на электромобили при распределении номерных знаков новых автомобилей в следующем году, объявили власти, передает 29 декабря агентство Синьхуа.

Электромобиль

Город выделит 100 000 новых автомобильных номеров в 2022 году, а квота для электромобили будет увеличена с 60 000 до 70 000, согласно муниципальному управлению по распределению квот на автомобили. Квота на автомобили с традиционным топливом будет сокращена с 40 000 до 30 000.

Этот шаг, который учитывает быстрый прогресс в области аккумуляторов и других технологий, а также увеличение дальности хода электромобилей, направлен на снижение загрязнения выхлопными газами транспортных средств и улучшение качества воздуха в столице Китая, говорится в сообщении ведомства.

Пекин принял меры по борьбе с загрязнением воздуха, такие как ограничение количества новых автомобильных номеров и снятие одной пятой части частных топливных автомобилей с дороги в будние дни на основе последней цифры номерных знаков.