Латакия, Сирия, , 08:12 — REGNUM По меньшей мере два человека погибли в результате авиаудара по порту сирийского города Латакия, совершенного израильскими военно-воздушными силами в ночь на 29 декабря. Об этом передал телеканал Al Hadath.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналисты не уточнили, являлись ли погибшие военнослужащими или мирными гражданами.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что атаку на порт Латакии совершили два израильских истребителя, которые выпустили четыре ракеты.

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