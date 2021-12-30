Латакия, Сирия, 30 декабря, 2021, 08:12 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека погибли в результате авиаудара по порту сирийского города Латакия, совершенного израильскими военно-воздушными силами в ночь на 29 декабря. Об этом передал телеканал Al Hadath.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Журналисты не уточнили, являлись ли погибшие военнослужащими или мирными гражданами.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что атаку на порт Латакии совершили два израильских истребителя, которые выпустили четыре ракеты.