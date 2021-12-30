Пушкино, Московская область, , 08:12 — REGNUM В Подмосковье поезд насмерть сбил двух человек, сообщает 30 декабря телеканал РЕН ТВ.

Поезд Pixabay.com

По информации СМИ, происшествие случилось у платформы Тарасовская Ярославского направления МЖД (Пушкинский городской округ). Проходивший мимо поезд сбил двух человек, от травм они скончались на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области выясняются обстоятельства травмирования поездом двух человек. Предварительно установлено, что машинист попытался экстренно остановить поезд, чтобы предотвратить наезд на группу людей.

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