Пушкино, Московская область, 30 декабря, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Подмосковье поезд насмерть сбил двух человек, сообщает 30 декабря телеканал РЕН ТВ.

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По информации СМИ, происшествие случилось у платформы Тарасовская Ярославского направления МЖД (Пушкинский городской округ). Проходивший мимо поезд сбил двух человек, от травм они скончались на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области выясняются обстоятельства травмирования поездом двух человек. Предварительно установлено, что машинист попытался экстренно остановить поезд, чтобы предотвратить наезд на группу людей.