Чебоксары, 30 декабря, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В Чебоксарах необходимо постановить на учёт зелёные насаждения и создать полноценное городское лесничество. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов.

Наталия Николаева ИА REGNUM В Заволжье в Чебоксарах

Руководитель ведомства пояснил, что речь идёт о поручении президента России Владимира Путина от 2016 года, согласно которому федеральному правительству совместно с органами власти в регионах необходимо обеспечить установление границ лесов на землях населённых пунктов и внесение соответствующих сведений в ЕГРН (в том числе в реестр границ). В настоящее время в Чувашии площадь лесов на землях населённых пунктов оценивается в 1018 гектаров, в том числе в Чебоксарах — 498 гектаров.

Глава минприроды Чувашии отметил, что для выполнения поручения президента России муниципалитетам необходимо обследовать земли населённых пунктов в части наличия или отсутствия лесной территории с привлечением лесоустроительных организаций и специалистов казённого учреждения «Лесная охрана».

«Конечно, в зоне особого внимания — город Чебоксары. Администрации нужно поставить на учёт зелёные насаждения и создать полноценное городское лесничество со строгим режимом пользования. В этом случае городской лес будет находиться под защитой и нельзя будет срубить дерево и отдать участок под строительство только потому, что это выгодно городскому бюджету. При любой рубке вопрос должен рассматриваться комплексно. Лесные насаждения в городе надо сохранять», — сказал Эмир Бедертдинов.

Наталия Николаева ИА REGNUM Министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов

Министр выразил надежду на то, что эта работа будет проведена новой командой администрации Чебоксар в ближайшее время.