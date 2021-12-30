Глава минприроды: в Чебоксарах нужно создать городское лесничество
Чебоксары, 30 декабря, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В Чебоксарах необходимо постановить на учёт зелёные насаждения и создать полноценное городское лесничество. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов.
Руководитель ведомства пояснил, что речь идёт о поручении президента России Владимира Путина от 2016 года, согласно которому федеральному правительству совместно с органами власти в регионах необходимо обеспечить установление границ лесов на землях населённых пунктов и внесение соответствующих сведений в ЕГРН (в том числе в реестр границ). В настоящее время в Чувашии площадь лесов на землях населённых пунктов оценивается в 1018 гектаров, в том числе в Чебоксарах — 498 гектаров.
Глава минприроды Чувашии отметил, что для выполнения поручения президента России муниципалитетам необходимо обследовать земли населённых пунктов в части наличия или отсутствия лесной территории с привлечением лесоустроительных организаций и специалистов казённого учреждения «Лесная охрана».
Министр выразил надежду на то, что эта работа будет проведена новой командой администрации Чебоксар в ближайшее время.