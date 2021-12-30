Москва, , 08:08 — REGNUM В следующем году меры социальной поддержки граждан РФ будут расширены Пенсионным фондом России (ПФР) и дополнены назначаемыми в данный момент органами социальной защиты и Рострудом. Об этом 29 декабря сообщил на своем сайте ПФР.

ПФР Pfrf.ru

«Со следующего года ПФР начнет предоставлять россиянам отдельные меры поддержки, которые сегодня назначают органы социальной защиты населения и Роструд… Меры поддержки, которые ПФР начнет оказывать со следующего года, охватят более 2 миллионов человек. Общий объем выплат гражданам в течение 2022-го достигнет почти 120 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что для оформления поддержки нужно подать заявления, в то же время, ПФР будет упрощать получение выплат тем, что освободит граждан от обязанности собирать пакет документов самостоятельно, начав запрашивать необходимые сведения в профильных ведомствах.

Кроме того, уточняется, что такие изменения затронут выплаты на детей, семьи погибших военнослужащих и силовиков, а также пострадавших от радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС, объединении «Маяк» и других подобных событий.

Помимо этого, отмечается что с 2022 года ПФР будет оказывать ряд мер поддержки семьям с детьми и в его ведение перейдут единовременная выплата по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, выплата при усыновлении ребенка, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря заместитель управляющего отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова рассказала, что в России в 2022 году право на страховую пенсию получат женщины в возрасте 56,5 лет и мужчины в возрасте 61,5 года.