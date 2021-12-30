Оренбург, 30 декабря, 2021, 08:07 — ИА Регнум. В Оренбурге установили причину отключения газа в дачном посёлке «Медик». Неизвестный перекрыл задвижку, сообщили журналистам в АО «Газпром газораспределение Оренбург».

Rrnews.ru Газовая труба

«Без газа оставались 203 частных дома. В настоящее время газоснабжение восстановлено», — пояснили в организации. И добавили, что все работы проводятся по плану взаимодействия с разными ведомствами, в том числе с правоохранителями.

Как сообщало ИА REGNUM, газ пропал у людей вечером 29 декабря. Соответственно, исчезло и отопление. При этом на улице было минус 26 градусов.