Уфа, , 08:16 — REGNUM Ключи от новой пожарно-спасательной техники вручил сотрудникам спасательных ведомств глава Башкирии Радий Хабиров в рамках празднования Дня спасателя России. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Пожарные машины ГУ МЧС РФ по Ивановской области

11 единиц техники получили начальники пожарно-спасательных частей ГУ МЧС РФ по Башкирии, одна пожарная автоцистерна была передана Добровольной пожарной команде Учалинского района.

«За последние годы мы сделали очень много, чтобы укрепить подразделения пожарных. Создали новые части в Баймакском, Кугарчинском и Чишминском районах. Поставили в спасательные службы 75 единиц новой техники на полмиллиарда рублей. Поддержали добровольную пожарную охрану в сельских поселениях. Передали им семь автоцистерн и 31 единицу новой прицепной техники. В этом году мы сделали то, чего наши спасатели ждали многие годы — приобрели пожарно-спасательный вертолёт. Он собран на нашем авиазаводе в Кумертау и проходит испытания. Теперь у нас есть, можно сказать, своя спасательная авиация, способная тушить природные пожары на отдалённых и труднодоступных территориях», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Глава республики сообщил, что руководство Башкирии продолжит активно помогать пожарным в их нелегком труде.