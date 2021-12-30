Вашингтон, 30 декабря, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Sony опубликовала январский список игр, к которым получат доступ подписчики сервиса PlayStation Plus. Информация была опубликована 30 декабря на сайте платформы.

PS Plus Collection

В январе 2020 года геймеры, подписавшиеся на PlayStation Plus, смогут добавить в свою библиотеку кооперативный шутер Deep Rock Galactic (PS4 и PS5), гоночный симулятор Dirt 5 (PS4 и PS5) и японскую ролевую игру Persona 5 Strikers. Акция будет действовать с 4 января по 4 февраля 2022 года.

Напомним, с 7 декабря 2022 года подписчики PlayStation Plus получили возможность добавить в свою библиотеку игры Godfall, Lego DC Super-Villains и Mortal Shell. Отметим, что версия игры Godfall для этого сервиса не содержит сюжетной кампании, а рассчитана только на многопользовательскую игру.