Чебоксары, , 08:05 — REGNUM В Чувашии активизировали работу в рамках закона о лесной амнистии, под действие которого подпадают десятки посёлков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил министр природных ресурсов и экологии республики Эмир Бедертдинов.

Лесная карта Чувашии ИА REGNUM

По его словам, ведомство составило алгоритм работы для документального оформления лесных посёлков по закону о лесной амнистии, который предполагает присоединение земельных участков с существующими на них строениями к землям населённого пункта с выводом их из состава земель лесного фонда. Таких посёлков в республике около 30.

«В целях защиты прав граждан необходимо устранить расхождения в двух государственных реестрах — лесном реестре и в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) во всех муниципальных районах. Работа активизировалась, мы помогаем администрациям муниципальных образований, разъясняем и консультируем», — сказал Эмир Бедертдинов.

Министр также обратил внимание на другой аспект вопроса. Долгое время оформить в собственность земельные участки можно было по упрощённой схеме, без определения их границ. В то же время без уточнения границ ставили на кадастровый учёт и леса. В итоге лесные участки из состава земель лесного фонда стали необоснованно относиться к землям иных категорий.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года принят федеральный закон № 280 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определённой категории земель» (более известный как закон о лесной амнистии). Земли, находящиеся в границах лесного фонда, нельзя использовать для строительства, ведения садоводства и дачного хозяйства.