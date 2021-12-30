Пекин, 30 декабря, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Согласно отчету, опубликованному 29 декабря, в Китае наблюдается самый большой рост индекса развития производственной мощности среди всех крупных стран мира, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В отчете Китайской инженерной академии (CAE) говорится, что Китай является единственной крупной страной, в которой в 2020 году наблюдается рост масштабов производства.

Помимо масштабов развития, индекс развития производственной мощности также учитывает другие критерии, включая качество и выгоду, структурную оптимизацию и устойчивое развитие. Индекс отражает уровень развития обрабатывающей промышленности страны.

Обрабатывающая промышленность Китая имеет целостную систему и развивается на среднем и высоком уровне с постоянным повышением конкурентоспособности, сказал, академик CAE Шань Чжундэ.