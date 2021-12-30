Оренбург, , 08:00 — REGNUM В Оренбургской области отменены ограничения на заполняемость залов в кинотеатрах Указ был подписан 29 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Также снимаются ограничения по числу посетителей библиотек и музеев. Это касается и проведения круглых столов, конференций и семинаров.

При этом гражданам нужно соблюдать меры санитарной безопасности, введённые ранее в связи с распространением коронавируса.