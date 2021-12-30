Владивосток, , 07:57 — REGNUM Владельцы «обмороженных» иномарок, которые прибыли во Владивосток из Японии, смогут получить компенсации.

Машина в снегу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«В начале недели в Приморье было объявлено штормовое предупреждение на аномальное похолодание. Одновременно с понижением температур на суше, в акватории Японского моря усилился ветер и поднялась волна, что в свою очередь спровоцировало «быстрое обледенение судов».⠀

В порт Владивостока прибыло грузовое судно Sun Rio с автомобилями из Японии. Машины, находящиеся на палубе, оказались покрыты толстым слоем льда, многие из них повреждены.⠀

Владельцы пострадавших автомобилей могут обратиться в Примгидромет за справкой о подтверждении опасного явления — «быстрое обледенение». Такие справки помогут при возмещении ущербов и легитимны при предъявлении в страховых компаниях, судебных органах и т.д.», — сообщается на официальной странице в соцсетях Примгидромета.

Как сообщало ИА REGNUM, приморцы в сети обсуждают фото и видео обледенелых японских авто, которые прибыли морем во Владивосток.